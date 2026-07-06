Alunos do Cartaxo e de Pontével vão decidir melhorias nas suas escolas

Os alunos das escolas do Cartaxo e de Pontével foram chamados a decidir sobre melhorias concretas nos seus espaços escolares, no âmbito do Orçamento Participativo Escolar promovido pela Câmara Municipal do Cartaxo. As propostas vencedoras vão receber um investimento municipal de cinco mil euros cada e foram escolhidas em assembleias participativas realizadas com o apoio da comunidade educativa.

No Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo, a assembleia decorreu a 25 de Junho e a votação foi renhida. A proposta vencedora, apresentada pela turma do 4.º A da Escola n.º 2 do Cartaxo, tem o nome “Horta e Desporto” e prevê a construção de um pequeno campo de futebol, a criação de jardins e a instalação de caixotes do lixo com sinalização ecológica. Em Pontével, no Agrupamento de Escolas D. Sancho I, a assembleia participativa realizou-se a 23 de Junho. A proposta escolhida foi apresentada pela turma do 4.º H da Escola Básica D. Sancho I, com o título “Porto Seguro”, e passa pela renovação e valorização da sala de lazer da escola.

A Câmara Municipal do Cartaxo destacou o empenho, a criatividade e o sentido de responsabilidade demonstrados pelos alunos ao longo de todo o processo, sublinhando que o Orçamento Participativo Escolar é uma ferramenta de educação para a cidadania e um incentivo à participação democrática desde os primeiros anos de escolaridade.