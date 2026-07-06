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Sociedade | 06-07-2026 10:18

Apanhado em VFX com 1.500 doses de droga a poucos dias do Colete Encarnado

Apanhado em VFX com 1.500 doses de droga a poucos dias do Colete Encarnado
Blocos de haxixe com a imagem de El Chapo foram encontradas em Vila Franca de Xira. FOTO PSP
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Numa busca domiciliária a PSP encontrou oito placas de haxixe com a foto do traficante El Chapo, equivalentes a 1.488 doses individuais.

Um homem de 18 anos foi detido pela PSP em Vila Franca de Xira dias antes do Colete Encarnado, suspeito da prática do crime de tráfico de estupefacientes, na sequência de uma operação realizada pela Divisão Policial de Vila Franca de Xira.
Segundo a PSP, a detenção aconteceu no dia 30 de Junho, após várias diligências que permitiram identificar alegadas actividades de venda e consumo de droga numa zona da cidade. Os agentes interceptaram o suspeito em flagrante delito quando estava a transacionar produto estupefaciente. Na abordagem inicial foram apreendidas cerca de 22 doses individuais de haxixe, algumas gramas de cocaína e dinheiro alegadamente proveniente da venda de droga. Posteriormente, numa busca domiciliária, a PSP encontrou oito placas de haxixe com a foto do traficante El Chapo, equivalentes a 1.488 doses individuais, além de uma botija de óxido nitroso, dinheiro e diverso material utilizado para a preparação e acondicionamento do produto destinado à venda.
O jovem foi conduzido às salas de detenção do Comando Metropolitano de Lisboa, onde aguardou apresentação ao primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coacção. A PSP sublinha que continuará a apostar no combate ao tráfico de estupefacientes, destacando o impacto deste tipo de criminalidade na segurança e tranquilidade da população.

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