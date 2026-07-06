Arruda dos Vinhos reforça projecto para proteger comunidades dos incêndios

O município de Arruda dos Vinhos está a reforçar a implementação do projecto “Aldeia Segura, Pessoas Seguras”, uma iniciativa coordenada pelo Serviço Municipal de Protecção Civil que visa aumentar a prevenção, a protecção e a capacidade de resposta das comunidades perante o risco de incêndio rural.

Integrado na estratégia nacional de protecção de aglomerados populacionais, o projecto aposta na sensibilização, preparação e organização das populações que vivem em zonas de interface entre o espaço urbano e a floresta, promovendo comportamentos mais seguros e medidas de autoprotecção.

No concelho de Arruda dos Vinhos a implementação da iniciativa assenta em cinco eixos de intervenção: a protecção dos aglomerados, através da gestão de faixas de protecção e da identificação de pontos críticos; a prevenção de comportamentos de risco relacionados com o uso do fogo; a sensibilização e o aviso à população sobre o risco de incêndio rural; a preparação de planos de evacuação, quer espontânea quer organizada; e a identificação e preparação de locais de abrigo e refúgio para acolhimento da população em situações de emergência.

A componente educativa também integra o projecto, com a participação de estagiários do Curso de Protecção Civil da Escola Profissional Gustave Eiffel - Pólo de Arruda dos Vinhos, que colaboram com o Serviço Municipal de Protecção Civil na elaboração de materiais informativos, no apoio técnico e na dinamização de acções de sensibilização dirigidas à comunidade. Com o reforço deste programa, o município pretende consolidar a sua estratégia de prevenção e protecção civil, contribuindo para a criação de comunidades mais informadas, preparadas e resilientes.

