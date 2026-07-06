Cartaxo transforma antiga PSP em incubadora para dar palco a novas empresas

A Câmara Municipal do Cartaxo aprovou a autorização prévia para a assunção de encargos plurianuais relativos à empreitada de construção da futura incubadora de empresas do concelho. O projecto, orçado em cerca de 454 mil euros, será desenvolvido nas antigas instalações da PSP e terá execução repartida entre 2026 e 2027. A autarquia pretende criar um espaço vocacionado para apoiar a instalação e consolidação de novas empresas, com especial atenção aos jovens empreendedores e a projectos capazes de contribuir para a dinamização económica do território. A futura incubadora é apresentada pelo executivo municipal como uma ferramenta para fixar talento, estimular o empreendedorismo e reforçar a ligação entre novas iniciativas empresariais e o tecido económico já existente no concelho.

O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, explicou que o projecto tem vindo a ser preparado “há bastante tempo” e defendeu que a incubadora poderá trazer uma nova dinâmica ao concelho. “Vai trazer uma dinâmica económica superior ao nosso concelho, dar oportunidades aos jovens e disponibilizar ferramentas de apoio a quem aqui quer incubar e instalar a sua empresa”, afirmou o autarca, considerando que o investimento representa “mais um passo” na sustentabilidade do território e no desenvolvimento económico local. Durante a discussão do ponto, o vereador do Chega, Luís Albuquerque, saudou a criação da incubadora, mas pediu mais informação sobre o modelo de funcionamento do equipamento. O eleito quis saber quantas empresas poderão ser acolhidas, que serviços serão disponibilizados, quais os custos para os utilizadores e que critérios serão aplicados na selecção dos projectos empresariais.

João Heitor garantiu que o projecto está devidamente estruturado e que já foi desenvolvido o trabalho técnico necessário para a candidatura ao financiamento. Segundo o presidente da câmara, existe já um projecto, um estudo prévio, projectos de especialidades e uma versão base do regulamento da incubadora. “O número de salas está definido, foram feitos vários estudos para aproveitar ao máximo o espaço e a estrutura, não só fisicamente, mas também de forma organizacional”, explicou o autarca, acrescentando que o valor da empreitada resulta de consultas ao mercado.