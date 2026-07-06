Cavalo furtado recuperado pela GNR em Peniche

A GNR recuperou em Atouguia da Baleia, concelho de Peniche, um cavalo que tinha sido furtado em Alfeizerão no dia 17 de Junho. O animal foi localizado na sequência de uma denúncia dando conta da presença de um equídeo a vaguear na via pública, situação que levou os militares do Posto Territorial de Peniche a desenvolver diligências para apurar a sua origem. As averiguações permitiram confirmar que se tratava do animal furtado cerca de duas semanas antes na localidade de Alfeizerão. Após a identificação do legítimo proprietário, o cavalo foi-lhe restituído, encerrando um caso que podia ter tido consequências mais graves, quer para o animal, quer para a segurança de quem circulava naquela zona.