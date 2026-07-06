Sociedade | 06-07-2026 18:00
Cemitério de Benavente ganha 30 novos ossários
A intervenção reforça a capacidade do equipamento e procura responder aos desafios de lotação existentes.
A obra de construção de 30 novos ossários no Cemitério de Benavente está concluída, revela o município de Benavente.
Segundo a autarquia, a intervenção cria novas opções para a guarda de ossadas e pretende garantir dignidade e respeito pela memória dos entes queridos, dando uma resposta adequada às necessidades do equipamento.
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