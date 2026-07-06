Coruche atribui bolsas mensais de 250 euros a estudantes do ensino superior

A Câmara Municipal de Coruche vai atribuir 49 bolsas de estudo, no ano lectivo 2026/2027, destinadas a alunos com aproveitamento escolar que pretendam iniciar ou prosseguir estudos no ensino superior.

Cada bolsa tem o valor mensal de 250 euros e será atribuída durante dez meses, com o objectivo de reduzir os efeitos das desigualdades sociais que dificultam o acesso ao ensino superior por parte de alunos com dificuldades económicas.

Além destas bolsas, o município vai atribuir 16 bolsas de estudo NEOEN, também no valor de 250 euros por mês e pelo período de dez meses, dirigidas a estudantes nas mesmas condições.

As bolsas NEOEN destinam-se preferencialmente a alunos que frequentem licenciaturas ou mestrados nas áreas do ambiente ou das energias alternativas, embora possam também candidatar-se estudantes de outras áreas.

As candidaturas decorrem entre 1 e 31 de Julho e apenas serão consideradas se forem entregues no Balcão Único da Câmara Municipal de Coruche, no edifício dos Paços do Concelho, ou na Delegação da Câmara, no Couço.

Segundo a autarquia, as candidaturas enviadas por correio electrónico não serão consideradas. O processo deve ser acompanhado dos documentos exigidos no regulamento, bem como de comprovativo da autorização ao município para consulta da situação tributária e contributiva do candidato.