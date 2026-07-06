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Sociedade | 06-07-2026 17:42

Detido por violência doméstica no Cartaxo

gnr preso detencao prisao ilustrativ
foto ilustrativa
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Durante uma investigação por violência doméstica, os militares da GNR realizaram diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito exercia violência psicológica e física sobre a sua companheira, de 25 anos.

A GNR deteve, no dia 3 de Julho, um homem de 35 anos por violência doméstica no concelho do Cartaxo. No âmbito da investigação, foi possível apurar que o suspeito exercia violência psicológica e física sobre a sua companheira. O detido foi presente no Tribunal Judicial de Santarém, no dia 4 de Julho, e ficou sujeito à proibição de se aproximar da vítima, da sua residência, local de trabalho e outros locais por ela frequentados, num raio inferior a 200 metros, com recurso a vigilância eletrónica, e ainda, de estabelecer contacto com a vítima por qualquer meio.

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