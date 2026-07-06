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Sociedade | 06-07-2026 12:00

Estudantes americanos descobriram património de Vila Franca de Xira

Estudantes americanos descobriram património de Vila Franca de Xira
Foto CMVFX
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Iniciativa de promoçao turística foi realizada em parceria entre o município e a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento.

O município de Vila Franca de Xira, em parceria com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, promoveu um programa de visitas de dia inteiro destinado a estudantes universitários norte-americanos, provenientes de vários estados americanos, com o objectivo de dar a conhecer o património natural, cultural e turístico do concelho.
Em comunicado o município explica que a iniciativa começou nas Lezírias, com uma visita ao EVOA - Espaço de Visitação e Observação de Aves. O grupo teve oportunidade de contactar de perto com a riqueza ambiental e a biodiversidade daquele território singular, usufruindo de uma experiência de natureza às portas da capital. Após o almoço no centro de Vila Franca de Xira, os estudantes seguiram para a Quinta da Boavista, onde visitaram a quintinha pedagógica e participaram numa sessão de baptismo equestre, proporcionando um primeiro contacto com a tradição equestre que caracteriza o concelho.
O programa terminou na Quinta de Subserra, em Alhandra, com uma prova dos vinhos municipais “Encostas de Xira”, permitindo aos participantes conhecer o projecto enológico municipal e apreciar a paisagem sobre as vinhas. A visita culminou com uma sessão do “Encostas de Xira Sunset”, projecto turístico recentemente distinguido com o Prémio 5 Estrelas de Promoção Turística do Distrito de Lisboa, num final de tarde marcado pelo convívio, música ao vivo e petiscos, tendo como cenário a paisagem do rio Tejo. A iniciativa integrou-se na estratégia de promoção turística e valorização do território desenvolvida pelo município.

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