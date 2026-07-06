Freguesia da Póvoa da Isenta recebeu Galardão GIROBIO

A Junta de Freguesia da Póvoa da Isenta foi distinguida com o Galardão GIROBIO, um reconhecimento atribuído pela Câmara de Santarém no âmbito da Estratégia Santarém Circularis 2026. A distinção reconhece o compromisso da freguesia com a compostagem doméstica e comunitária e a promoção da economia circular, diz o município em nota de imprensa.

O galardão foi entregue nas instalações do Mercado Diário da Póvoa da Isenta, durante uma sessão dedicada à literacia ambiental que contou com a presença do vereador do Ambiente da Câmara de Santarém, Pedro Gouveia, e do presidente da Junta de Freguesia da Póvoa da Isenta, Fernando Vítor.

O Galardão GIROBIO reconhece as boas práticas desenvolvidas pela autarquia local na valorização dos biorresíduos e na sensibilização da população para comportamentos ambientalmente responsáveis, enquadrando-se na estratégia municipal de promoção da sustentabilidade e da transição para uma economia circular.