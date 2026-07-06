Núcleo de Ex‑Marinheiros de Almeirim compra sede com financiamento próprio e espera apoio da câmara

O Núcleo de Ex‑Marinheiros da Armada do Concelho de Almeirim comprou, com esforço exclusivo dos seus associados, a sede onde sempre funcionou, depois de falhar um entendimento com a autarquia no mandato passado, devido ao período de eleições, para que o espaço passasse para o património municipal. O grupo, fundado em 1994 e dirigido desde então por José Sardinheiro, viu‑se obrigado a avançar para a compra do imóvel na Rua Infante D. Henrique, por 90 mil euros, depois de os proprietários terem decidido vender o espaço que estava arrendado à associação.

A intenção inicial era que a câmara municipal adquirisse o imóvel e o cedesse ao núcleo, solução que chegou a ser discutida com o então presidente Pedro Ribeiro, já no final do mandato. A ideia incluía ainda a partilha das instalações com outra colectividade da cidade. Com a mudança de executivo, o processo não avançou e os ex‑marinheiros tiveram de reunir, entre si, o montante necessário para não perderem a sede onde guardam o seu espólio — que inclui barcos, peças históricas e documentação — e onde organizam convívios com outros núcleos do país.

Ao longo dos anos, o núcleo investiu cerca de 30 mil euros na melhoria das instalações. O presidente da associação, José Sardinheiro, sublinha que, em mais de três décadas de existência, o núcleo nunca recebeu qualquer apoio mensal da autarquia, nem pediu subsídios específicos, e espera agora que o actual executivo retome a possibilidade de o município vir a adquirir o espaço, garantindo a sua preservação futura. A associação tem actualmente cerca de uma centena de associados, mantendo um esforço para captar mais ex-militares.

Entre os contributos mais relevantes do núcleo para o concelho esteve, durante anos, a limpeza da Vala de Alpiarça, no troço que atravessa Almeirim. O grupo mantinha o curso de água livre de infestantes, como jacintos e erva‑pinheirinha, trabalho que terminou em 2015, quando Pedro Ribeiro cancelou o contrato após críticas do PCP ao uso de produtos para travar a proliferação das pragas. O Núcleo de Ex‑Marinheiros de Almeirim continua a ser um dos mais activos do país e um dos que mais participantes leva aos encontros nacionais, mantendo viva a ligação à Marinha Portuguesa e às tradições que representa e honra a memória do vice-almirante Ernesto Júlio de Carvalho e Vasconcelos (1852-1930) o mais alto posto que o concelho teve neste ramo militar.