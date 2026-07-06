uma parceria com o Jornal Expresso
06/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 06-07-2026 10:24

Rastreio gratuito do cancro da mama em Tomar

cancro da mama
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Rastreio decorre no Centro de Saúde de Tomar e destina-se a mulheres entre os 45 e os 74 anos.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro está a realizar, até 22 de julho, um rastreio gratuito do cancro da mama no Centro de Saúde de Tomar, destinado a mulheres entre os 45 e os 74 anos. A iniciativa decorre de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h30, e tem como objectivo promover a deteção precoce do cancro da mama, uma das formas mais eficazes de aumentar as hipóteses de tratamento e cura.

O rastreio é organizado pelo Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro, em parceria com o Serviço Nacional de Saúde e a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Podem participar mulheres entre os 45 e os 74 anos que não apresentem alterações conhecidas na mama, não tenham próteses mamárias, não tenham sido submetidas a mastectomia, nunca tenham tido cancro da mama e não estejam grávidas nem a amamentar.

A acção é totalmente gratuita e pretende sensibilizar a população para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. As marcações podem ser feitas através dos contactos 245 009 299 ou 915 999 890, ou pelo e-mail: rcm.admin@ligacontracancro.pt.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Vale Tejo
    01-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região