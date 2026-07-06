Rastreio gratuito do cancro da mama em Tomar

A Liga Portuguesa Contra o Cancro está a realizar, até 22 de julho, um rastreio gratuito do cancro da mama no Centro de Saúde de Tomar, destinado a mulheres entre os 45 e os 74 anos. A iniciativa decorre de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h30, e tem como objectivo promover a deteção precoce do cancro da mama, uma das formas mais eficazes de aumentar as hipóteses de tratamento e cura.



O rastreio é organizado pelo Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro, em parceria com o Serviço Nacional de Saúde e a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Podem participar mulheres entre os 45 e os 74 anos que não apresentem alterações conhecidas na mama, não tenham próteses mamárias, não tenham sido submetidas a mastectomia, nunca tenham tido cancro da mama e não estejam grávidas nem a amamentar.



A acção é totalmente gratuita e pretende sensibilizar a população para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. As marcações podem ser feitas através dos contactos 245 009 299 ou 915 999 890, ou pelo e-mail: rcm.admin@ligacontracancro.pt.