Santarém quer estender videovigilância a toda a cidade

Um levantamento técnico efectuado em conjunto entre a Câmara de Santarém e a Polícia de Segurança Pública (PSP) aponta para a necessidade de instalação de 327 equipamentos de videovigilância distribuídos por 237 pontos estratégicos, de forma a garantir uma cobertura integral da área urbana de Santarém. O vice-presidente do município, Emanuel Campos, e técnicos da autarquia reuniram recentemente com responsáveis da PSP de Santarém num encontro dedicado à definição da estratégia de expansão da rede de videovigilância na área urbana da cidade. Estão a efectuar as avaliações técnicas necessárias para definir a localização dos novos equipamentos.

A cidade dispõe, desde Junho de 2024, de um sistema com 26 câmaras em funcionamento, que se tem revelado uma ferramenta fundamental no apoio à actividade operacional da PSP. Segundo a PSP, a videovigilância tem contribuído de forma decisiva para a eficácia da sua actuação, tendo permitido apoiar a identificação e resolução de praticamente 100% das ocorrências registadas na área abrangida pela rede existente.

Segundo a autarquia, a próxima fase prevê o alargamento da rede de videovigilância a zonas da cidade mais populosas, áreas próximas de estabelecimentos de ensino e principais entradas e saídas da cidade. “A expansão do sistema de videovigilância é uma aposta estratégica na segurança e na qualidade de vida dos nossos cidadãos e que queremos implementar de forma faseada. Estamos a trabalhar em estreita articulação com a PSP para garantir uma cobertura eficaz e proporcional às necessidades da cidade”, destaca Emanuel Campos. Município e PSP estão a efectuar as avaliações técnicas necessárias para definir a localização dos novos equipamentos.