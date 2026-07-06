Tomar faz remendo urgente nas estradas degradadas do Politécnico
Câmara avança com reparações provisórias de cerca de 1.500 euros no campus do Instituto Politécnico de Tomar, enquanto prepara uma nova empreitada mais alargada.
A Câmara Municipal de Tomar vai avançar com uma intervenção urgente nas vias interiores do campus do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), através de reparações provisórias feitas por administração directa. O investimento ronda os 1.500 euros e pretende garantir condições mínimas de circulação automóvel até que seja lançada uma nova empreitada de requalificação. Segundo o presidente da câmara, Tiago Carrão, o município tinha aprovado em 2024 uma empreitada no valor de cerca de 60 mil euros para requalificar a principal avenida do campus. O concurso público acabou por ficar deserto e o processo não voltou a ser lançado, devido ao aumento dos preços da construção. Entretanto, o estado de degradação de algumas vias agravou-se, tornando mais difícil a circulação dentro do recinto do IPT. A nova empreitada que está a ser preparada deverá incluir não só a avenida principal, mas também a rua de saída do campus, que entretanto apresenta igualmente sinais de degradação. Até lá, a autarquia decidiu realizar pequenas reparações, consideradas urgentes pelos serviços técnicos, para evitar que a situação continue a deteriorar-se.
Durante a discussão do assunto, o vereador Hugo Cristóvão questionou a necessidade de avançar com uma intervenção provisória, defendendo que poderia ser mais vantajoso lançar de imediato a empreitada definitiva, aproveitando o período de férias escolares, em que há menor circulação no campus. Tiago Carrão respondeu que a decisão foi tomada com base na avaliação dos serviços municipais, que consideraram urgente intervir no imediato. O autarca sublinhou que o lançamento de uma nova empreitada poderá ainda demorar vários meses, pelo que a câmara optou por avançar com uma solução provisória para melhorar as condições de segurança e circulação no campus do Instituto Politécnico de Tomar.