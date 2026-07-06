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Sociedade | 06-07-2026 07:00

Tomar faz remendo urgente nas estradas degradadas do Politécnico

repavimentação estrada alcatrao
foto ilustrativa - foto dr
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Câmara avança com reparações provisórias de cerca de 1.500 euros no campus do Instituto Politécnico de Tomar, enquanto prepara uma nova empreitada mais alargada.

A Câmara Municipal de Tomar vai avançar com uma intervenção urgente nas vias interiores do campus do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), através de reparações provisórias feitas por administração directa. O investimento ronda os 1.500 euros e pretende garantir condições mínimas de circulação automóvel até que seja lançada uma nova empreitada de requalificação. Segundo o presidente da câmara, Tiago Carrão, o município tinha aprovado em 2024 uma empreitada no valor de cerca de 60 mil euros para requalificar a principal avenida do campus. O concurso público acabou por ficar deserto e o processo não voltou a ser lançado, devido ao aumento dos preços da construção. Entretanto, o estado de degradação de algumas vias agravou-se, tornando mais difícil a circulação dentro do recinto do IPT. A nova empreitada que está a ser preparada deverá incluir não só a avenida principal, mas também a rua de saída do campus, que entretanto apresenta igualmente sinais de degradação. Até lá, a autarquia decidiu realizar pequenas reparações, consideradas urgentes pelos serviços técnicos, para evitar que a situação continue a deteriorar-se.
Durante a discussão do assunto, o vereador Hugo Cristóvão questionou a necessidade de avançar com uma intervenção provisória, defendendo que poderia ser mais vantajoso lançar de imediato a empreitada definitiva, aproveitando o período de férias escolares, em que há menor circulação no campus. Tiago Carrão respondeu que a decisão foi tomada com base na avaliação dos serviços municipais, que consideraram urgente intervir no imediato. O autarca sublinhou que o lançamento de uma nova empreitada poderá ainda demorar vários meses, pelo que a câmara optou por avançar com uma solução provisória para melhorar as condições de segurança e circulação no campus do Instituto Politécnico de Tomar.

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