Traficante tentou agredir agentes e esmurrou móveis na Póvoa de Santa Iria

Um homem, suspeito de traficar droga nas ruas da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira, tentou agredir os agentes da PSP que o levavam para a esquadra e ainda esmurrou móveis do edifício quando lá chegou. O caso aconteceu a 27 de Junho.

Quatro homens, com idades entre os 21 e os 31 anos, foram detidos pela Polícia de Segurança Pública (PSP) na Póvoa de Santa Iria por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

As detenções aconteceram nos dias 27 e 28 de Junho, na sequência de acções de policiamento e de fiscalização realizadas naquela localidade. Segundo a PSP, a primeira detenção aconteceu 27 de Junho, durante uma acção de policiamento preventivo. Um dos suspeitos, de 31 anos e já referenciado pelas autoridades, tentou fugir ao aperceber-se da presença policial, tendo sido interceptado pouco depois.

Durante a perseguição os agentes observaram o homem a esconder várias saquetas junto à roda de uma viatura estacionada. Na abordagem entregou voluntariamente um saco com produto estupefaciente e foram ainda recuperadas mais três saquetas no local. O suspeito alegou que a droga se destinava ao consumo próprio e à partilha com um amigo. Na revista efectuada a PSP apreendeu uma faca de cozinha e um canivete, ambos com vestígios de estupefacientes. No total foram apreendidas cerca de 23,5 doses individuais de haxixe.

Segundo a polícia, durante o transporte para a esquadra, o detido adoptou uma postura agressiva, insultando e tentando agredir os agentes. Já nas instalações policiais provocou danos no mobiliário. A PSP refere ainda que o homem possui quatro antecedentes criminais relacionados com tráfico ou posse de estupefacientes.

No dia seguinte, 28 de Junho, foram detidos mais três homens durante a fiscalização de uma viatura com três ocupantes, também na Póvoa de Santa Iria. No interior do veículo os polícias encontraram uma caixa com 20 euros e várias saquetas de haxixe na consola central.

Após uma busca ao automóvel, foram localizados mais estupefacientes na bagageira, bem como um saca-rolhas com vestígios de droga e uma faca com lâmina superior a 10 centímetros, considerada arma proibida. Face aos indícios recolhidos foram ainda realizadas buscas domiciliárias. Das diligências resultou a apreensão de cerca de 170 doses individuais de haxixe, três telemóveis, uma faca com lâmina de 14 centímetros, uma balaclava, um x-ato, três munições de calibre .32, um coldre, 42 sacos herméticos e 20 euros em numerário.

O primeiro detido ficou nas salas de detenção para ser presente a tribunal. Os outros três suspeitos foram igualmente presentes a tribunal mas saíram em liberdade, tendo ficado sujeitos à medida de coação de apresentações bissemanais.