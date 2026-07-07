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Sociedade | 07-07-2026 16:50

Alcanena quer cultura do olival da Serra de Santo António como Património Imaterial

azeitona agricultura
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Município formalizou candidatura ao Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, em paralelo com o processo de classificação da paisagem cultural da Serra de Santo António.

O município de Alcanena formalizou, no dia 26 de Junho, o pedido de inventariação da Cultura do Olival da Serra de Santo António no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, numa iniciativa que decorre em paralelo com o processo de classificação da Paisagem da Cultura do Olival da Serra de Santo António como paisagem cultural. O processo é liderado pela Câmara Municipal de Alcanena, com o apoio da Junta de Freguesia da Serra de Santo António e em articulação com o Património Cultural, I.P., contando ainda com a consultoria de Luís Melo na investigação, estruturação e fundamentação da candidatura. No âmbito da preparação do processo, foram promovidas duas sessões de participação pública, realizadas a 4 de Setembro de 2025 e 19 de Fevereiro de 2026, que envolveram os habitantes da Serra de Santo António. Segundo o município, estes encontros permitiram recolher contributos, partilhar conhecimentos e validar as várias etapas da candidatura, procurando garantir que o processo reflecte a autenticidade e a riqueza deste património.
A autarquia sublinha que a cultura do olival da Serra de Santo António vai muito além da produção de azeite, abrangendo um conjunto de saberes, práticas e técnicas transmitidos entre gerações, que moldaram a paisagem e a identidade da comunidade ao longo dos anos.

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