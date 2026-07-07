Arruda dos Vinhos está a apoiar quem queira comprar painéis solares

Estão abertas desde 24 de Junho as candidaturas à 2.ª edição do programa municipal “A tua casa mais eficiente", promovido pela Câmara de Arruda dos Vinhos, com o objectivo de apoiar os munícipes na melhoria da eficiência energética das suas habitações.

A iniciativa prevê apoio à realização de intervenções que contribuam para reduzir os consumos energéticos e aumentar o conforto das habitações. Entre as despesas elegíveis encontram-se a substituição de janelas e portas por soluções mais eficientes, a aplicação de isolamento térmico, a instalação de bombas de calor, sistemas solares térmicos, painéis fotovoltaicos para autoconsumo e outros equipamentos de energias renováveis e de elevado desempenho energético.

As candidaturas devem ser submetidas através de um formulário disponível na Plataforma de Serviços Online do Município, na área do Ambiente, e posteriormente enviadas por correio electrónico para o endereço cm-arruda@cm-arruda.pt. Os pedidos considerados elegíveis serão analisados e ordenados por ordem de entrada até ao esgotamento da verba disponível. Com esta segunda edição deste programa, o município de Arruda dos Vinhos quer reforçar o seu compromisso com a transição energética e a sustentabilidade ambiental, incentivando a adopção de soluções que permitam reduzir a factura energética das famílias, melhorar o conforto das habitações e contribuir para um concelho mais eficiente e resiliente face aos desafios climáticos.

