Avaria em Setil suspende circulação de comboios na Linha do Norte

Uma avaria na mesa de comando está a provocar a suspensão total da circulação ferroviária na estação de Setil, no concelho do Cartaxo, no Ribatejo.

A ocorrência começou a fazer-se sentir ao início da tarde de hoje, 7 de Julho, e está a ter consequências para os passageiros, uma vez que não passa qualquer comboio naquela estação ferroviária.

De acordo com informação em tempo real disponibilizada pela CP, a situação está a afectar vários comboios regionais com origem no Entroncamento e destino a Lisboa, via Santa Apolónia, bem como no sentido contrário, entre Lisboa, Santa Apolónia, e Tomar.

A suspensão da circulação afecta também os comboios Intercidades e Alfa Pendular da Linha do Norte.