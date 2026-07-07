Sociedade | 07-07-2026 16:18
Avaria em Setil suspende circulação de comboios na Linha do Norte
foto dr
A falha técnica está a afectar comboios regionais, Intercidades e Alfa Pendular da Linha do Norte, com impacto nas ligações entre Lisboa, Entroncamento e Tomar.
Uma avaria na mesa de comando está a provocar a suspensão total da circulação ferroviária na estação de Setil, no concelho do Cartaxo, no Ribatejo.
A ocorrência começou a fazer-se sentir ao início da tarde de hoje, 7 de Julho, e está a ter consequências para os passageiros, uma vez que não passa qualquer comboio naquela estação ferroviária.
De acordo com informação em tempo real disponibilizada pela CP, a situação está a afectar vários comboios regionais com origem no Entroncamento e destino a Lisboa, via Santa Apolónia, bem como no sentido contrário, entre Lisboa, Santa Apolónia, e Tomar.
A suspensão da circulação afecta também os comboios Intercidades e Alfa Pendular da Linha do Norte.
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