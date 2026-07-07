Sociedade | 07-07-2026 11:07
Bombeiros Torrejanos criam posto avançado em antiga escola dos Casais de Igreja
foto ilustrativa
Reorganização tem como objectivo aproximar os meios de socorro da zona norte do concelho e reduzir os tempos de resposta às ocorrências.
Os Bombeiros Voluntários Torrejanos vão criar um posto avançado na antiga escola dos Casais de Igreja, na freguesia de Assentis. O primeiro passo vai ser dado na tarde de terça-feira, 7 de Julho, com a assinatura de um acordo com a Associação Recreativa e Cultural de Casais da Igreja e a Junta de Freguesia de Assentis, que cedem o espaço àquela associação humanitária.
Este passo representa, salienta a associação em comunicado um “importante reforço da capacidade operacional dos bombeiros, permitindo aproximar os meios de socorro da zona norte do concelho e reduzir os tempos de resposta às ocorrências”.
Esta reorganização, explicam em comunicado, “foi planeada de forma a não comprometer a capacidade de resposta no restante território do concelho, contribuindo para uma distribuição mais eficiente dos recursos disponíveis e reforçando a segurança de toda a população”.
O posto avançado contará com uma viatura que vai ficar posicionada naquele local, sobretudo durante os períodos de maior risco de incêndio rural e em dias de temperaturas mais elevadas, desde que não ocorram situações operacionais relevantes ou determinações do Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil que exijam a sua deslocação para outras zonas de concentração de meios.
A associação humanitária esclarece que a existência deste posto avançado não altera os procedimentos habituais para solicitar socorro, o que deverá ser feito através do número europeu de emergência (112) ou através do contacto telefónico do quartel-sede dos Bombeiros Voluntários de Torres Novas.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1777
01-07-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1777
01-07-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1777
01-07-2026
Capa Vale Tejo
01-07-2026
Especiais de O MIRANTE
01-07-2026
Revista Turismo no Ribatejo
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região