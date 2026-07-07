uma parceria com o Jornal Expresso
07/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 07-07-2026 16:47

Colete Encarnado terminou com 99 ocorrências e um ferido grave

Colete Encarnado terminou com 99 ocorrências e um ferido grave
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Colete Encarnado, que decorreu em Vila Franca de Xira entre 3 e 5 de Julho, terminou com 99 ocorrências registadas e um ferido grave. Mais de 300 mil pessoas participaram na festa.

A festa do Colete Encarnado registou este ano 99 ocorrências e contou com um dispositivo de 165 operacionais e 70 veículos, segundo o relatório preliminar da Protecção Civil Municipal de Vila Franca de Xira. Deste número, 11 vítimas foram colhidas durante as largadas e esperas de touros, 23 pessoas foram assistidas por trauma, 14 devido a quedas, cinco na sequência de agressões, uma por intoxicação e outra por motivo não discriminado.
Dos 99 casos, 13 vítimas tiveram de ser encaminhadas para o hospital, enquanto 84 foram assistidas na ambulância ou no Posto Médico Avançado, localizado junto ao tribunal da cidade.
Este ano, uma das vítimas foi classificada como grave e 14 como vítimas leves.
Segundo o Município de Vila Franca de Xira, passaram pelos três dias do Colete Encarnado mais de 300 mil pessoas e 9.250 passageiros foram transportados pelo serviço de autocarros “Shuttle Colete Encarnado 2026”, disponibilizado pela câmara. Sábado, 4 de Julho, foi o dia com maior afluência, com mais de 5.500 passageiros, com destaque para o percurso da Póvoa de Santa Iria, que registou cerca de 2.400 passageiros.
Foi também realizado o comboio especial, em parceria com a CP, nas madrugadas de 4 e 5 de Julho.
Na tradicional Noite da Sardinha Assada, foram distribuídos gratuitamente à população e aos visitantes 1.700 quilos de sardinhas, 1.100 pães e 1.100 litros de vinho.
Pelo terceiro ano consecutivo, a Festa do Colete Encarnado foi a escolhida do público para o Prémio 5 Estrelas Regiões, na categoria de Festas, Feiras e Romarias. Desde 2020, é também uma das 7 Maravilhas da Cultura Popular Portuguesa.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Vale Tejo
    01-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região