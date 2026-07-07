Colete Encarnado terminou com 99 ocorrências e um ferido grave

A festa do Colete Encarnado registou este ano 99 ocorrências e contou com um dispositivo de 165 operacionais e 70 veículos, segundo o relatório preliminar da Protecção Civil Municipal de Vila Franca de Xira. Deste número, 11 vítimas foram colhidas durante as largadas e esperas de touros, 23 pessoas foram assistidas por trauma, 14 devido a quedas, cinco na sequência de agressões, uma por intoxicação e outra por motivo não discriminado.

Dos 99 casos, 13 vítimas tiveram de ser encaminhadas para o hospital, enquanto 84 foram assistidas na ambulância ou no Posto Médico Avançado, localizado junto ao tribunal da cidade.

Este ano, uma das vítimas foi classificada como grave e 14 como vítimas leves.

Segundo o Município de Vila Franca de Xira, passaram pelos três dias do Colete Encarnado mais de 300 mil pessoas e 9.250 passageiros foram transportados pelo serviço de autocarros “Shuttle Colete Encarnado 2026”, disponibilizado pela câmara. Sábado, 4 de Julho, foi o dia com maior afluência, com mais de 5.500 passageiros, com destaque para o percurso da Póvoa de Santa Iria, que registou cerca de 2.400 passageiros.

Foi também realizado o comboio especial, em parceria com a CP, nas madrugadas de 4 e 5 de Julho.

Na tradicional Noite da Sardinha Assada, foram distribuídos gratuitamente à população e aos visitantes 1.700 quilos de sardinhas, 1.100 pães e 1.100 litros de vinho.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Festa do Colete Encarnado foi a escolhida do público para o Prémio 5 Estrelas Regiões, na categoria de Festas, Feiras e Romarias. Desde 2020, é também uma das 7 Maravilhas da Cultura Popular Portuguesa.