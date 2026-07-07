Decisão clínica em urgência discutida em seminário

A Associação Scalabitana de Emergência (ASE), em parceria com a Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), vai realizar o seu 1.º Seminário no dia 27 de Janeiro de 2027, no Auditório do Hospital Distrital de Santarém. Sob o tema “Decisão clínica em urgência e emergência: ética e humanidade”, a iniciativa decorre entre as 09h00 e as 13h00 e destina-se a médicos e enfermeiros. Programa e inscrições brevemente disponíveis.