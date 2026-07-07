Sociedade | 07-07-2026 12:00
Decisão clínica em urgência discutida em seminário
foto ilustrativa
ULS Lezíria vai realizar 1.º Seminário da Associação Scalabitana de Emergência que decorre a 27 de Janeiro de 2027.
A Associação Scalabitana de Emergência (ASE), em parceria com a Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), vai realizar o seu 1.º Seminário no dia 27 de Janeiro de 2027, no Auditório do Hospital Distrital de Santarém. Sob o tema “Decisão clínica em urgência e emergência: ética e humanidade”, a iniciativa decorre entre as 09h00 e as 13h00 e destina-se a médicos e enfermeiros. Programa e inscrições brevemente disponíveis.
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