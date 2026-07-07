uma parceria com o Jornal Expresso
07/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 07-07-2026 14:13

Declaração de rendimentos do vereador Pedro Gameiro gera esclarecimento jurídico na Câmara de Benavente

Declaração de rendimentos do vereador Pedro Gameiro gera esclarecimento jurídico na Câmara de Benavente
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O vereador do Partido Socialista na Câmara Municipal de Benavente emitiu um comunicado sobre o atraso na entrega da declaração obrigatória à Entidade para a Transparência, garantindo que o incumprimento do prazo resultou de constrangimentos administrativos e técnicos e não de qualquer intenção de ocultar informação.

Pedro Gameiro divulgou um comunicado onde reconhece que a Declaração Única de Rendimentos, Património, Interesses, Incompatibilidades e Impedimentos não foi submetida dentro do prazo legal, mas sustenta que tal se deveu ao facto de não constar como titular registado na plataforma da Entidade para a Transparência. O vereador afirma que tentou contactar a entidade sem sucesso e que apresentou a declaração assim que o bloqueio foi ultrapassado, acrescentando que o município de Benavente reconheceu falhas no registo dos titulares do actual mandato.
No mesmo comunicado, Pedro Gameiro reafirma ter actuado sempre com transparência e respeito pela lei, assegurando que continuará a exercer o mandato com ética e dedicação.
Entretanto, na reunião pública da Câmara Municipal de Benavente realizada na segunda-feira, 6 de Julho, a jurista da autarquia, Palmira Alexandre, esclareceu que, embora tenha existido uma falha no registo dos novos titulares na plataforma, essa situação não impedia o cumprimento da obrigação declarativa por parte dos eleitos, considerando tratar-se de procedimentos independentes. A responsável explicou ainda que os vereadores tinham sido alertados, em Novembro, para os prazos e consequências legais associados à entrega da declaração.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Vale Tejo
    01-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região