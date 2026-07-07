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Sociedade | 07-07-2026 14:12

Detido em flagrante a furtar residência em Azambuja

Detido em flagrante a furtar residência em Azambuja
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GNR apanhou homem a furtar uma residência no concelho de Azambuja munido com uma faca.

Um homem de 59 anos foi apanhado pela Guarda Nacional Republicana (GNR) a furtar uma residência no concelho de Azambuja, munido com uma faca e canivetes. A detenção ocorreu no sábado, 4 de Julho, em flagrante delito, após os militares terem recebido uma denúncia de que a residência estava a ser alvo de furto.

As diligências policiais que permitiram localizar e interceptar o suspeito no interior da habitação e apreender dois canivetes, uma faca com 10 centímetros de lâmina, 9.5 metros de cabo de cobre, um alicate, uma chave de busca polos, um x-ato e um par de luvas de borracha.
O detido foi constituído arguido e prestou Termo de Identidade e Residência (TIR), tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Alenquer.

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