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Sociedade | 07-07-2026 16:49

Elevadores da estação de Vila Nova da Rainha avariaram 15 vezes este ano

Elevadores da estação de Vila Nova da Rainha avariaram 15 vezes este ano
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Os três elevadores da estação ferroviária de Vila Nova da Rainha registaram 15 avarias desde o início do ano. A Infraestruturas de Portugal atribui a maioria dos problemas ao mau uso e a actos de vandalismo.

Desde o início do ano, os três elevadores da estação de comboio de Vila Nova da Rainha, Azambuja, registaram 15 avarias. Segundo a Infraestruturas de Portugal (IP), as causas das avarias são maioritariamente provocadas por mau uso e actos de vandalismo, sendo que entre os danos mais frequentes se encontram a destruição dos botões no interior das cabinas e nos patamares, bem como danos nas portas e nos sistemas de iluminação. Estas situações provocam avarias nos equipamentos, originando paragens e períodos de indisponibilidade que, em alguns casos, podem ser prolongados.
“A IP, em articulação com a empresa responsável pela manutenção dos elevadores, tem desenvolvido todos os esforços para melhorar os tempos de resposta às avarias e reduzir os prazos de aprovisionamento dos materiais necessários às reparações. Paralelamente, a IP tem reforçado as acções de fiscalização e de acompanhamento do funcionamento dos equipamentos no local, de forma a identificar e resolver com a maior brevidade possível as situações de indisponibilidade”, justifica a empresa pública, acrescentando que para 2028 está prevista uma empreitada para a substituição integral dos três elevadores da estação.
Recorde-se que, tal como temos noticiado, são várias as estações da Linha do Norte que têm, muitas vezes, os elevadores avariados, nomeadamente na Póvoa de Santa Iria, Vila Franca de Xira e Vila Nova da Rainha, onde têm ficado utentes presos nos elevadores.

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