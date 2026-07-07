Entroncamento promete obras em equipamentos desportivos e parques infantis

O estado dos equipamentos desportivos, dos parques infantis e da ligação rodoviária entre o Entroncamento e a Atalaia voltou a marcar o debate político na Assembleia Municipal do Entroncamento, realizada a 30 de Junho. As preocupações foram levantadas pelo deputado municipal João Rosa, do PS, que apontou vários problemas que, no seu entender, exigem intervenção urgente. O presidente da câmara, Nelson Cunha, garantiu que o município está atento às situações sinalizadas e que algumas melhorias já estão em curso.

João Rosa começou por chamar a atenção para as condições da estrada de acesso à Atalaia pela zona do Bonito, lembrando que o município de Vila Nova da Barquinha está a realizar obras para reforçar a segurança na via. O deputado socialista alertou ainda para o estado de alguns jardins e parques infantis da cidade, dando como exemplo o espaço junto à Escola Secundária, onde, segundo disse, se juntam muitas crianças, apesar de o espaço verde estar seco e a precisar de rega. No mesmo conjunto de críticas, apontou problemas em instalações desportivas municipais, referindo balneários degradados, bancos partidos, infiltrações, pisos escorregadios nas piscinas e iluminação insuficiente nos campos de ténis.

Na resposta, Nelson Cunha afirmou que o executivo tem procurado intervir “passo a passo”, sublinhando que muitos dos problemas identificados “já vêm de trás”. O autarca anunciou que durante este Verão será intervencionado o campo do pavilhão gimnodesportivo e instalada uma cobertura nas bancadas. Adiantou também que está em curso um levantamento para futuras melhorias nos relvados naturais e sintéticos, lembrando que já foram substituídos equipamentos de apoio em várias instalações desportivas. Relativamente aos parques infantis, o presidente da câmara revelou que o município está a fazer um levantamento de todos os espaços da cidade, incluindo os existentes nas escolas, para identificar necessidades e preparar novas aquisições. Mais limitada parece ser a margem de manobra no caso da ligação à Atalaia. Nelson Cunha reconheceu a existência de um “problema crónico” naquela via, explicando que há condicionantes físicas que dificultam o alargamento da estrada e a articulação com o concelho vizinho.