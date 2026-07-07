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Sociedade | 07-07-2026 11:09

Morre carbonizado em incêndio habitacional em Tomar

Morre carbonizado em incêndio habitacional em Tomar
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Incêndio que vitimizou homem com cerca de 50 anos deflagrou numa habitação situada no “Bairro Património dos Pobres”.

Um homem morreu na tarde de segunda-feira, 6 de Julho, na sequência de um incêndio que deflagrou na sua habitação situada no “Bairro Património dos Pobres”, na rua de Coimbra. O alerta foi dado pelas 13:00 horas, estando ainda as causas do incêndio por apurar. No local estiveram 13 operacionais apoiados por seis viaturas , tal como os serviços da Divisão de Habitação e da Divisão da Coesão Social da Câmara de Tomar, que prestaram apoio à mãe da vítima, com cerca de 50 anos, residente numa habitação adjacente.

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