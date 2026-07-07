Sociedade | 07-07-2026 11:09
Morre carbonizado em incêndio habitacional em Tomar
Incêndio que vitimizou homem com cerca de 50 anos deflagrou numa habitação situada no “Bairro Património dos Pobres”.
Um homem morreu na tarde de segunda-feira, 6 de Julho, na sequência de um incêndio que deflagrou na sua habitação situada no “Bairro Património dos Pobres”, na rua de Coimbra. O alerta foi dado pelas 13:00 horas, estando ainda as causas do incêndio por apurar. No local estiveram 13 operacionais apoiados por seis viaturas , tal como os serviços da Divisão de Habitação e da Divisão da Coesão Social da Câmara de Tomar, que prestaram apoio à mãe da vítima, com cerca de 50 anos, residente numa habitação adjacente.
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