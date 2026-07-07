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Sociedade | 07-07-2026 10:00

Oposição aprova unidade móvel de saúde mental no concelho de Vila Franca de Xira

Oposição aprova unidade móvel de saúde mental no concelho de Vila Franca de Xira
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Proposta da coligação Nova Geração (PSD/IL) foi aprovada por todas as forças políticas à excepção da CDU. Medida tem um prazo de estudo de três meses antes de avançar.

O executivo da Câmara de Vila Franca de Xira aprovou, na última semana em reunião de câmara, a criação de uma Unidade Móvel de Saúde Mental no concelho, parte de um conjunto de propostas da coligação Nova Geração (PSD/IL) para a área da saúde.
Além da implementação da Unidade Móvel de Saúde Mental foi também aprovada a criação de um programa de TeleSaúde Sénior, bem como o reforço da rede de emergência local e um plano de incentivos focado na atração e retenção de médicos e enfermeiros no território.
A criação da Unidade Móvel de Saúde Mental foi aprovada com os votos favoráveis da Nova Geração, do Partido Socialista e do Partido Chega e os votos contra da CDU e visa garantir um acompanhamento contínuo através da monitorização remota da população idosa, num projecto em parceria com as Instituições Particulares de Solidariedade Social e as unidades locais de saúde.
O município aprovou também o reforço da rede de desfibrilhadores automáticos em todas as freguesias, numa proposta que prevê igualmente o investimento na capacitação cívica dos munícipes com programas regulares de formação em primeiros socorros. Já o programa Profissionais Mais Fixos contempla um conjunto de incentivos focado na melhoria das condições de trabalho e de vida dos médicos e enfermeiros que venham trabalhar para o concelho de VFX, nomeadamente a atribuição de bolsas de alojamento, a disponibilização de estacionamento gratuito e a atribuição de prémios de desempenho com o objectivo de atrair e fixar estes recursos humanos no concelho de Vila Franca de Xira. Todas as medidas foram aprovadas com um prazo de estudo de três meses que insta o executivo Socialista a elaborar e apresentar as análises técnicas e de viabilidade nesse período.

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