Sociedade | 07-07-2026 18:24
Praça de Toiros de Tomar vai ser explorada por outra empresa
foto dr
Antiga empresa deixará de assegurar a exploração da praça após sete anos.
A empresa responsável pela exploração e dinamização da Praça de Toiros de Tomar nos últimos sete anos, comunicou recentemente através da Santa Casa da Misericórdia, que não dará continuidade à exploração da mesma, dando término ao contrato. Na sequência desta decisão, a Santa Casa da Misericórdia de Tomar estabeleceu contactos com várias empresas do sector tauromáquico, tendo decidido confiar a exploração da praça à empresa Toiros e Tauromaquia, Lda.
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