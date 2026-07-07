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Sociedade | 07-07-2026 14:10

PSP deteve 16 pessoas durante os três dias do Colete Encarnado

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A maioria das detenções esteve relacionada com crimes rodoviários, mas houve também casos de tráfico de droga, posse de armas proibidas e resistência à autoridade. Cinco estabelecimentos foram ainda encerrados por venda de álcool a menores.

A Polícia de Segurança Pública deteve 16 pessoas entre 3 e 5 de Julho no âmbito da operação especial de segurança montada para o Colete Encarnado, em Vila Franca de Xira. As detenções resultaram de crimes rodoviários, tráfico de droga, posse de armas proibidas e crimes contra a autoridade.
A maioria das detenções ocorreu no âmbito da fiscalização rodoviária. Ao todo foram detidas dez pessoas, seis por conduzirem sob o efeito do álcool, três por condução sem carta e uma por desobediência, após recusar efectuar o teste de alcoolemia durante uma operação de fiscalização.
Entre os detidos por condução em estado de embriaguez encontram-se cinco homens e uma mulher, com idades entre os 21 e os 54 anos. Já os três condutores sem carta tinham entre 21 e 49 anos.

Armas, droga e desacatos também motivaram detenções

Um homem de 28 anos foi preso depois de alegadamente ameaçar, injuriar e tentar agredir um agente policial durante uma intervenção relacionada com a retirada de pessoas de uma rua da cidade para permitir uma operação de limpeza. Outro homem, de 25 anos, foi detido após recusar retirar uma viatura indevidamente estacionada junto de um posto de assistência clínica provisório, adoptando uma postura agressiva perante os agentes.
No âmbito da posse de armas proibidas foram detidos dois jovens, de 17 e 18 anos. O primeiro foi encontrado na posse de uma faca de cozinha com uma lâmina de 18 centímetros e de um canivete, após alegadamente ter ameaçado outras pessoas durante desacatos. O segundo transportava uma arma de ar comprimido semelhante às pistolas utilizadas pelas forças policiais.
A operação resultou também em duas detenções por tráfico de droga. Um jovem de 18 anos foi encontrado na posse de mais de 77 doses de haxixe, uma balança de precisão, material para acondicionamento do produto e 140 euros em numerário. Outro jovem, de 19 anos, tinha consigo cerca de 12 doses de haxixe.
Durante os três dias do evento, a PSP fiscalizou cerca de uma centena de viaturas e levantou 18 autos de contra-ordenação.
No âmbito da fiscalização de actividades económicas foram ainda detectadas mais de uma dezena de infracções relacionadas com venda ambulante ilegal. Cinco estabelecimentos foram encerrados temporariamente por venderem bebidas alcoólicas a menores de idade.
Em comunicado, a PSP considera que o dispositivo policial montado para o Colete Encarnado contribuiu para que o evento decorresse em segurança, assegurando condições para a realização de uma das maiores festas populares do Ribatejo.

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