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Sociedade | 07-07-2026 21:00

Rio Maior constrói parque de estacionamento para veículos pesados

Rio Maior constrói parque de estacionamento para veículos pesados
FOTO – CM Rio Maior
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O parque está a ser construído junto ao Nó da A15 e ao Parque de Negócios de Rio Maior.

A empreitada do futuro parque de estacionamento para viaturas pesadas em Rio Maior está a entrar na sua fase final e vai dotar dotar a cidade de uma infraestrutura destinada ao estacionamento de camiões, contribuindo para a sua retirada do centro da cidade. O parque está a ser construído junto ao Nó da A15 e ao Parque de Negócios de Rio Maior.

A infraestrutura, construída pelo município, vai funcionar 24 horas por dia, disponibilizando condições de segurança e conforto aos motoristas, nomeadamente vigilância permanente e balneários. Os trabalhos foram visitados recentemente pelo presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias.

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