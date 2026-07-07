Rotários de Abrantes com novos dirigentes

Os novos presidentes do Rotary Club de Abrantes, do Rotaract Club de Abrantes e do Interact Club de Abrantes tomaram recentemente posse para o Ano Rotário 2026-2027.

Os novos presidentes do Rotary Club de Abrantes, do Rotaract Club de Abrantes e do Interact Club de Abrantes tomaram recente posse para o Ano Rotário 2026-2027, numa cerimónia que contou com a presença do presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos. André Neto Real (Rotary), Carolina Damas (Rotaract) e Inês Santos (Interact) são os novos responsáveis, a quem o autarca desejou sucessos na nova missão, tendo também deixado uma palavra de agradecimento aos presidentes cessantes, Hália Costa Santos (Rotary), Miguel Batista (Rotaract) e Lara Ruivo (Interact), pelo trabalho desenvolvido.

