Território florestal desorganizado contribui para hectares ardidos diz MAI

Desorganização do território florestal em Portugal contribuiu para os mais de 15.000 hectares que arderam nos últimos cinco dias no país, diz ministro da Administração Interna.

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, reconheceu esta terça-feira, 7 de Julho, que a desorganização do território florestal em Portugal contribuiu para os mais de 15.000 hectares que arderam nos últimos cinco dias no país.

“É evidente que já se foram muitos hectares queimados, mas isso também tem que ver com o território desorganizado, florestal, que nós temos. Há um caminho muito grande a ser feito”, afirmou Luís Neves aos jornalistas em Castro Verde, distrito de Beja, após uma reunião na câmara municipal e uma visita ao posto local da GNR.

Mais de 15.000 hectares arderam em Portugal nos últimos cinco dias, tendo a área ardida duplicado entre 01 e 05 de julho, revelam dados provisórios do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) consultados pela agência Lusa.