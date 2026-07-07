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Sociedade | 07-07-2026 11:59

Trilho pedestre da Vala Real em Azambuja vai ser requalificado

caminho pedonal pedestre ilustrativ
foto ilustrativa
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Empreitada de recuperação do trilho junto ao rio Tejo e Palácio das Obras Novas, em Azambuja, foi adjudicada por 26.500 euros.

O caminho junto à Vala Real e que dá acesso ao Palácio das Obras Novas, junto ao rio Tejo, em Azambuja, vai ser reabilitado em breve, tendo a obra sido adjudicada pelo município por 26.500 euros. O arranque dos trabalhos está previsto para 13 de Julho.

A intervenção, explica a Câmara de Azambuja, tem como objectivo reabilitar os locais destruídos ou danificados pelas intempéries do último Inverno, reestabelecendo as condições de segurança e restaurado um “cenário natural tão apreciado pelos amantes das caminhadas e do património, bem como os muitos praticantes da pesca recreativa na vala”.

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