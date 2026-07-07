Trilho pedestre da Vala Real em Azambuja vai ser requalificado

O caminho junto à Vala Real e que dá acesso ao Palácio das Obras Novas, junto ao rio Tejo, em Azambuja, vai ser reabilitado em breve, tendo a obra sido adjudicada pelo município por 26.500 euros. O arranque dos trabalhos está previsto para 13 de Julho.



A intervenção, explica a Câmara de Azambuja, tem como objectivo reabilitar os locais destruídos ou danificados pelas intempéries do último Inverno, reestabelecendo as condições de segurança e restaurado um “cenário natural tão apreciado pelos amantes das caminhadas e do património, bem como os muitos praticantes da pesca recreativa na vala”.