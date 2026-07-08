Ameaçou de morte a mãe e o irmão em Vila Franca de Xira

Um homem de 40 anos ameaçou de morte a mãe e um irmão na via pública em Vila Franca de Xira e agora vai aguardar julgamento em prisão preventiva por suspeita da prática de um crime de violência doméstica. O homem foi detido a 1 de Julho pela Polícia de Segurança Pública (PSP).

Segundo a Divisão Policial de Vila Franca de Xira, a detenção ocorreu na sequência de uma denúncia de desacatos na via pública. À chegada ao local, os agentes encontraram a vítima, mãe do suspeito, na rua a pedir auxílio a quem passava. A mulher relatou que o filho tinha arrombado a porta do prédio, forçado a entrada na habitação, provocado diversos danos materiais no interior da residência e ameaçado o irmão de morte.

De acordo com a PSP, aproveitando a saída temporária das vítimas para se acalmarem, o suspeito trancou-se no interior da habitação e bloqueou o acesso com vários objectos. Com autorização da proprietária, os polícias forçaram a entrada mas o homem conseguiu fugir pelas traseiras não sendo interceptado nesse momento. No entanto, enquanto os agentes procediam à identificação das vítimas, o suspeito regressou à habitação de forma agressiva, voltando a proferir ameaças de morte explícitas contra a mãe e o irmão. Perante o perigo iminente os polícias deram-lhe voz de detenção.

A PSP revela ainda que, minutos antes da ocorrência, tinha recebido denúncias de que o homem, já referenciado pelas autoridades e conhecido por uma alcunha na zona, estaria na via pública munido de uma catana, embora a arma não tenha sido encontrada.

As vítimas manifestaram um fundado receio pelas suas vidas, referindo às autoridades que este tipo de episódios é recorrente e tem vindo a tornar-se cada vez mais violento.

Face à gravidade dos factos o detido foi conduzido às salas de detenção do Comando Metropolitano de Lisboa, tendo posteriormente sido presente a primeiro interrogatório judicial, onde lhe foi aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.