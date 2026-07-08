Andava com cão sem trela em Vila Franca de Xira e agrediu polícia

Um homem de 83 anos foi detido a 2 de Julho em Vila Franca de Xira por suspeitas da prática dos crimes de resistência e coacção sobre funcionário, desobediência e ofensa à integridade física qualificada, informou a Polícia de Segurança Pública (PSP).

De acordo com a Divisão Policial de Vila Franca de Xira, a detenção ocorreu durante uma acção de patrulhamento de visibilidade, quando os agentes abordaram um cidadão que circulava na via pública com um cão sem trela.

Segundo a PSP, o homem recusou identificar-se depois de ser abordado pelos agentes, alegando não possuir documentos de identificação. Durante a abordagem adoptou uma postura hostil, elevando o tom de voz para chamar a atenção de quem passava e invocando a sua idade para contestar a fiscalização.

Após ser informado de que a recusa em identificar-se poderia constituir um crime de desobediência, o suspeito foi acompanhado por um polícia até à sua residência para que este o pudesse identificar. Já à entrada do edifício, refere a autoridade, o homem terá agredido o agente com um empurrão desferido com ambas as mãos, atingindo-o no peito e na boca causando-lhe dores. Em seguida tentou fechar a porta sobre o pé do polícia.

Perante a agressão foi dada voz de detenção ao octogenário, que, segundo a PSP, ofereceu resistência à imobilização, incorrendo também no crime de resistência e coação sobre funcionário. Após a detenção, os agentes encontraram no chão um envelope com os documentos de identificação do suspeito, o que, de acordo com a polícia, indicia que este os transportava consigo e que se deslocou à residência apenas para evitar a acção policial.

O detido foi conduzido às celas de detenção do Comando Metropolitano de Lisboa, onde aguardou apresentação a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coacção. Em comunicado a PSP reafirma o seu compromisso no combate à violência contra as forças de segurança, sublinhando que este tipo de condutas afecta não só a integridade física e psicológica dos agentes mas também o sentimento de segurança da comunidade.

