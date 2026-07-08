Bombeiros Torrejanos com posto avançado para encurtar resposta no norte do concelho

Os Bombeiros Voluntários Torrejanos passaram a contar, desde 7 de Julho, com um posto avançado em Casais da Igreja, na freguesia de Assentis, uma medida que pretende reforçar a capacidade de resposta na zona norte do concelho de Torres Novas e reduzir os tempos de chegada dos meios de socorro às ocorrências.

O novo posto funciona nas instalações da antiga Escola de Infância dos Casais da Igreja, cedidas à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos através de um protocolo celebrado com a Associação Recreativa e Cultural de Casais da Igreja e a Junta de Freguesia de Assentis. A assinatura do acordo marcou também o arranque oficial da nova valência operacional.

Segundo os Bombeiros Voluntários Torrejanos, esta reorganização foi preparada para aproximar meios das populações sem comprometer a capacidade de resposta no restante território do concelho. A solução contou com a coordenação e participação do Serviço Municipal de Protecção Civil de Torres Novas, considerada determinante para articular as diferentes entidades envolvidas na protecção e socorro.

A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara de Torres Novas, do coordenador municipal de Protecção Civil, do presidente da Junta de Freguesia de Assentis, do Comandante Operacional Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil do Médio Tejo, do presidente da Associação Recreativa e Cultural de Casais da Igreja e do presidente da direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos.

O posto avançado terá uma viatura posicionada em Casais da Igreja sobretudo durante os períodos de maior risco de incêndio rural e em dias de temperaturas mais elevadas. Ainda assim, os bombeiros esclarecem que não está garantida a permanência diária da viatura naquele local, uma vez que a sua localização dependerá sempre das necessidades operacionais e das orientações do comando competente, nomeadamente do Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil.

A abertura do posto avançado não altera os procedimentos habituais para pedir socorro. Em caso de emergência, a população deve continuar a utilizar os canais normais de alerta, através do 112 ou do contacto telefónico do quartel-sede dos Bombeiros Voluntários de Torres Novas. Os meios em prevenção em Casais da Igreja serão sempre accionados pelos canais oficiais de despacho, garantindo uma resposta integrada no dispositivo operacional.

Para os bombeiros, o protocolo é também um exemplo de cooperação entre movimento associativo, autarquia local, Protecção Civil Municipal e Associação Humanitária, colocando um edifício com valor para a comunidade ao serviço da segurança das populações.