Calor não afastou dadores de sangue na Póvoa de Santa Iria

Apesar das elevadas temperaturas que se fizeram sentir na tarde de 4 de Julho, 18 pessoas participaram numa sessão de recolha de sangue promovida pela Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria.

A iniciativa decorreu na sede da associação e a direcção agradeceu a disponibilidade e o espírito altruísta dos participantes, sublinhando que cada dádiva pode fazer a diferença na vida de quem necessita de transfusões.

A associação já agendou uma nova sessão de recolha de sangue para o próximo domingo, 12 de Julho, entre as 8h30 e as 12h30, na sua sede, situada na Avenida Antero de Quental, Loja 1D, no Bairro CHEPSI, na Póvoa de Santa Iria.

Os responsáveis apelam à participação da população, recordando que as necessidades de sangue nos hospitais mantêm-se elevadas e que o contributo de cada dador é essencial para garantir a resposta aos doentes.

