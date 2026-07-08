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Sociedade | 08-07-2026 18:00

Chamusca recebe “Nós do Tejo” e convida a uma viagem arqueológica pela Lezíria

rio tejo por do sol história ilustrativ
foto ilustrativa
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A Chamusca vai transformar o Largo 25 de Abril numa porta de entrada para milhares de anos de história.

A Chamusca vai transformar o Largo 25 de Abril numa porta de entrada para milhares de anos de história. A exposição itinerante “Nós do Tejo – Dos Caçadores Recolectores ao Mundo Romano” é inaugurada na sexta-feira, 10 de Julho, às 18h00, junto à Câmara Municipal, e ficará patente entre 11 de Julho e 16 de Agosto. Promovida pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e pela Rede de Museus da Lezíria do Tejo, no âmbito de uma candidatura aprovada pela CCDR Alentejo, a mostra pretende valorizar o património arqueológico da região e aproximar a população das comunidades que, ao longo de milénios, habitaram este território moldado pelo Tejo.
A exposição percorre os onze municípios da CIMLT entre Março de 2026 e Junho de 2027 e propõe uma leitura acessível, mas rigorosa, da evolução humana, tecnológica e cultural da Lezíria. Organizada em quatro estruturas modulares, divide-se em três núcleos: os “Caçadores-Recoletores”, dedicados ao Paleolítico e Mesolítico; as “Comunidades Agro-Pastoris e Metalúrgicas”, do Neolítico à Idade do Ferro; e “O Mundo Romano”, onde se destacam as mudanças no urbanismo, nas vias de comunicação, na economia e na cultura material.
Os participantes poderão contactar com técnicas antigas de produção de ferramentas em pedra e de tecelagem, percebendo como pequenos gestos do passado ajudam hoje a explicar a sobrevivência, o trabalho e a organização das primeiras comunidades. A iniciativa é também um convite à descoberta de um património que muitas vezes está debaixo dos nossos pés, mas continua longe do olhar quotidiano.

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