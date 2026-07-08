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Sociedade | 08-07-2026 15:00

Cinco carregadores eléctricos ao município de Abrantes no âmbito da transição justa do Pego

Cinco carregadores eléctricos ao município de Abrantes no âmbito da transição justa do Pego
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Equipamentos destinam-se ao carregamento da frota municipal e estão instalados em três pontos estratégicos do concelho. Cedência surge ligada aos compromissos assumidos pela Endesa no projecto da antiga Central do Pego.

A Câmara Municipal de Abrantes e a Endesa Portugal assinaram, na quinta-feira, 3 de Julho, um protocolo que formaliza a cedência de cinco postos de carregamento para veículos eléctricos destinados à frota municipal. Os equipamentos já se encontram instalados nos Serviços Municipalizados de Abrantes, nos estaleiros municipais e na zona da Loja do Cidadão/Unidade de Saúde Familiar D. Francisco de Almeida. A medida pretende apoiar a progressiva electrificação das viaturas municipais e insere-se nos compromissos assumidos pela Endesa no âmbito do Projecto de Transição Justa do Pego, associado ao projecto vencedor do concurso internacional para o ponto de injecção da antiga Central do Pego.
O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, sublinhou que este protocolo faz parte de uma estratégia mais ampla de investimento no território, estimada em cerca de 700 milhões de euros. O autarca adiantou ainda que a empresa deverá avançar em breve com a construção da sua sede na zona industrial de Abrantes, reforçando a ligação da Endesa ao concelho após o encerramento da central a carvão. Segundo o município, a cedência dos carregadores reforça a cooperação institucional com a empresa e contribui para a modernização dos serviços municipais, para a redução das emissões de carbono e para a afirmação de Abrantes como território ligado à transição energética.

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