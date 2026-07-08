Estacionamento junto ao Hospital de Santarém gera polémica por causa de abusos em parque de supermercado
Cobrança de valores de dezenas de euros no parque do Lidl de Santarém reacendeu a discussão sobre o estacionamento junto ao Hospital Distrital. Nas redes sociais, há quem acuse utentes e familiares de ocuparem lugares destinados aos clientes do supermercado e quem considere excessivas as tarifas aplicadas após as duas horas gratuitas.
Uma publicação sobre uma cobrança de 24 euros no parque de estacionamento do Lidl de Santarém abriu discussão nas redes sociais entre quem defende que o parque é privado e deve servir os clientes e quem considera exagerado o valor cobrado a quem ultrapassa o período gratuito. O caso relatado aconteceu quando uma senhora terá pago 24 euros por estacionamento extra. Segundo a informação afixada no local, as primeiras duas horas são gratuitas, passando depois a ser cobrados dois euros por cada 15 minutos.
Nos comentários, muitos utilizadores defendem a medida, argumentando que o parque do Lidl não pode transformar-se numa alternativa gratuita ao estacionamento do Hospital de Santarém. Há quem recorde que muitos condutores deixam ali o carro para ir a consultas, ao hospital, a clínicas, ao ginásio ou mesmo por comodidade, ocupando lugares que deveriam estar disponíveis para quem vai fazer compras. Há quem compare a situação com outros supermercados, nomeadamente em Rio Maior, onde se diz que parques comerciais acabam ocupados por moradores e utentes de serviços próximos, prejudicando os clientes.
Mas também há quem veja no valor cobrado um exagero. Alguns dos comentários lembram que nem sempre é possível controlar o tempo, sobretudo quando uma ida às compras demora mais do que o previsto. Outros defendem um modelo diferente, semelhante ao que já existiu noutros espaços comerciais: a apresentação da factura de compra deveria permitir validar o estacionamento e evitar cobranças a clientes reais.
O estacionamento dentro do recinto do Hospital de Santarém é explorado por uma empresa privada e nem todos conseguem pagar os preços praticados. A falta de estacionamento junto a serviços públicos continua a dar que falar em Santarém e, tal como neste caso, empurra muitos automobilistas para parques privados, criando conflitos e polémicas que não existiriam se se protegesse o interesse e necessidades das populações.