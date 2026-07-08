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Sociedade | 08-07-2026 10:00

Junta de Samora Correia inicia arranjos em calçadas da freguesia

Junta de Samora Correia inicia arranjos em calçadas da freguesia
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Trabalhos decorrem em vários pontos da freguesia, após a delegação de competências da Câmara de Benavente para a reparação de calçadas.

A Junta de Freguesia de Samora Correia iniciou os primeiros trabalhos de manutenção e reparação de calçadas em vários pontos da freguesia, na sequência da delegação de competências da Câmara Municipal de Benavente.
Segundo a junta, as intervenções têm como objectivo melhorar as condições de circulação e reforçar a segurança de peões e automobilistas, contribuindo para um espaço público mais cuidado e funcional.
Os trabalhos vão decorrer de forma gradual, dando resposta às necessidades identificadas e às situações sinalizadas pela população, com a junta a garantir que procurará intervir com a maior brevidade possível.

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