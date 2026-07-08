Praia dos Olhos d'Água do Alviela conquista galardão de praia acessível

A Praia Fluvial dos Olhos d'Água do Alviela, no concelho de Alcanena, renovou a distinção Bandeira Azul 2026 e conquistou, pela primeira vez, o Galardão Praia Acessível, Praia para Todos, distinções que reconhecem a qualidade ambiental, a segurança e as condições de acessibilidade do espaço. O galardão Praia Acessível distingue as praias que asseguram condições para que todas as pessoas, independentemente da idade ou de limitações de mobilidade, possam usufruir do espaço com equidade, dignidade, segurança, conforto, independência e o maior grau de autonomia possível. Segundo o município, estes dois reconhecimentos reforçam o trabalho desenvolvido na valorização da Praia Fluvial dos Olhos d'Água do Alviela e o compromisso com a promoção de um turismo sustentável, inclusivo e de qualidade, tornando este espaço natural cada vez mais acessível a todos os visitantes.