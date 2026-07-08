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Sociedade | 08-07-2026 12:00

Sorteio de habitações municipais realiza-se a 17 de Julho em Alenquer

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foto ilustrativa
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Município de Alenquer publicou as listas definitivas de candidaturas admitidas e excluídas para atribuição de habitações municipais, estando o sorteio público marcado para 17 de Julho.

O Município de Alenquer informou que já se encontram publicadas as listas definitivas das candidaturas admitidas e excluídas ao procedimento de atribuição de habitações municipais, após a conclusão da fase de audiência prévia e a apreciação das pronúncias apresentadas pelos candidatos.
Segundo a autarquia, as listas podem ser consultadas no portal do município, sendo os candidatos identificados exclusivamente através do respectivo número de registo de candidatura, em cumprimento da legislação em vigor relativa à protecção de dados pessoais.
A próxima etapa do processo será o sorteio público para atribuição das habitações, agendado para o dia 17 de Julho de 2026, pelas 14h30, no edifício dos Paços do Concelho de Alenquer.
O acto decorrerá em sessão pública e de acordo com as regras definidas no Programa do Procedimento, permitindo determinar a ordem de atribuição das habitações aos candidatos admitidos.

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