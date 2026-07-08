Transporte a pedido chega a Azambuja para servir zonas onde a rede pública não chega

O concelho de Azambuja passou a contar, com o serviço USO – Transporte a Pedido da Lezíria do Tejo, uma solução de mobilidade flexível pensada para responder às dificuldades de deslocação das populações que vivem em zonas onde a oferta de transporte público continua a ser insuficiente.



O serviço resulta de uma parceria entre o município de Azambuja e a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e funciona através de táxi, mediante reserva prévia. A intenção não é substituir nem concorrer com a rede pública regular de transporte de passageiros, mas sim complementar essa oferta, garantindo uma resposta mais próxima das necessidades de quem tem menos alternativas para se deslocar.



Com tarifas reduzidas, o USO pretende tornar as deslocações mais acessíveis. No concelho de Azambuja, o preço máximo por viagem é de 1,75 euros. Até 10 quilómetros, a tarifa é de 0,75 euros; entre 11 e 20 quilómetros, o valor passa para 1,25 euros. O pagamento é feito directamente ao taxista no momento do embarque, sendo aplicado o escalão mais curto entre a origem e o destino. As viagens têm de ser reservadas até ao dia útil anterior à data pretendida. A marcação pode ser feita através do número gratuito 800 104 200.