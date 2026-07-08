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Sociedade | 08-07-2026 15:00

Universidade Sénior de Salvaterra de Magos abre inscrições para novo ano lectivo

Universidade Sénior de Salvaterra de Magos abre inscrições para novo ano lectivo
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Projecto municipal destinado a pessoas com mais de 50 anos promove aprendizagem, envelhecimento activo e convívio entre a população sénior do concelho.

As inscrições para o ano lectivo 2026/2027 da Universidade Sénior de Salvaterra de Magos decorrem entre 6 de Julho e 15 de Setembro, anunciou o município.
Destinada a pessoas com mais de 50 anos, a Universidade Sénior promove a aprendizagem ao longo da vida, o envelhecimento activo e o convívio, através de actividades formativas, culturais, artísticas e de desenvolvimento pessoal.
O projecto é apresentado pelo município como um espaço de aprendizagem e encontro, onde os alunos podem adquirir novos conhecimentos, desenvolver competências, manter uma vida activa e participar em iniciativas que contribuem para o bem-estar físico, mental e social.
As inscrições podem ser feitas no Secretariado da Universidade Sénior, nas delegações da Câmara Municipal em Foros de Salvaterra, Marinhais, Glória do Ribatejo e Muge, e na Junta de Freguesia do Granho.
Os interessados podem obter mais informações através dos endereços de correio electrónico usenior@cm-salvaterrademagos.pt e sec.us@cm-salvaterrademagos.pt, ou pelos telefones 968 847 759 e 263 509 535.

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