Praia Fluvial de Constância acolhe Verão com actividades para todas as idades

A Praia Fluvial de Constância volta a ser um dos principais polos de animação do concelho durante o Verão com o programa "Animação na Praia 2026", que reúne iniciativas culturais, desportivas e de lazer para todas as idades. O espaço, localizado na confluência dos rios Zêzere e Tejo, acolhe um conjunto de actividades que pretendem valorizar a identidade ribeirinha da vila e dinamizar a época balnear.

Entre as actividades destaca-se "Navegar no Borda Rio", que dá a oportunidade aos participantes de aprenderem a navegar à vela ou de realizarem passeios fluviais com partida do cais do Tejo. O tradicional barco "Borda Rio" será também palco do "Fado à Borda d'Água", um espectáculo integrado na Festa dos Rios que pretende recriar o ambiente dos antigos serões junto ao rio. A Festa dos Rios volta igualmente a marcar presença na programação, com espectáculos e momentos de convívio que destacam a história e as tradições das comunidades ribeirinhas. As noites de verão serão animadas ainda por eventos temáticos como a Festa do Gin, a 11 de Julho, que promete um ambiente descontraído ao pôr do sol, e pelo Festival da Cerveja Artesanal que decorre de 22 a 23 de Agosto e que inclui provas, gastronomia regional e música ao vivo junto à praia.

Uma das novidades desta edição é também o Constância Kayak Trail, uma competição destinada a equipas de dois elementos que combina três modalidades consecutivas. A prova é dia 30 de Agosto e começa com um percurso de urban trail de quatro quilómetros pelas ruas da vila, segue-se uma descida de sete quilómetros em kayak pelos rios Zêzere e Tejo e termina com um trail running de dez quilómetros por trilhos ribeirinhos e caminhos naturais, com partida e chegada junto à Praia Fluvial de Constância. O programa contempla ainda jogos de água, insufláveis, modelagem de balões e diversas actividades dirigidas às famílias.