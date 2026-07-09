Praias fluviais de Abrantes com Bandeira Azul e Qualidade de Ouro

As praias fluviais de Aldeia do Mato e de Fontes, no concelho de Abrantes, voltaram a hastear a Bandeira Azul e receberam novamente a distinção “Qualidade de Ouro”, numa cerimónia realizada na segunda-feira, 6 de Julho. Os galardões confirmam a qualidade ambiental das duas zonas balneares, que continuam a afirmar-se como espaços de referência na região durante a época de Verão. A cerimónia ficou marcada pelo anúncio do presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, de que o município está a estudar a criação de novas praias fluviais, tendo em conta o crescimento do número de visitantes. “Estas duas praias têm aumentado o número de visitantes, de ano para ano, e já não chegam para dar a resposta que deve ser dada”, afirmou o autarca, sublinhando que a autarquia pretende encontrar soluções que permitam criar novas zonas balneares “sem interferir com a vida das comunidades”.

Além da Bandeira Azul, atribuída pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação, Aldeia do Mato e Fontes receberam a distinção “Qualidade de Ouro”, atribuída pela Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza às praias que apresentam classificação de “água excelente” nas últimas cinco épocas balneares. A Praia Fluvial de Aldeia do Mato voltou ainda a receber a bandeira de “Praia Acessível”, que certifica a existência de condições de acesso e utilização por pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada. A Praia Fluvial de Aldeia do Mato recebe a Bandeira Azul pela 16.ª vez, enquanto a Praia Fluvial de Fontes, aberta ao público em 2018, conquista o galardão pelo oitavo ano consecutivo.

A sessão contou com a presença dos vereadores João Gomes e Luís Dias, das presidentes das juntas de freguesia de Aldeia do Mato e Souto, Luísa Pedro, e de Fontes, Natália Pedro, bem como dos empresários concessionários das duas praias. A época balnear decorre até 31 de Agosto e será acompanhada por diversas iniciativas de educação ambiental integradas no programa Bandeira Azul 2026.