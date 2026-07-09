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Sociedade | 09-07-2026 15:20

Recuperados instrumentos da cantora Nena roubados em VFX

psp foto ilustrativa
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Cantora e a sua equipa foram assaltados no concelho ribatejano no início de Junho.

Foram recuperados vários artigos musicais, com um valor total que ascende a mais de 10.000 euros, após terem sido furtados no concelho de Vila Franca de Xira do interior de um veículo.
O assalto ocorreu a 10 de Junho e o material em causa pertencia à cantora Nena, bem como a vários dos músicos e técnicos que a acompanhavam.
Após o alerta do crime em Vila Franca de Xira, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Vila Franca de Xira, assumiu o caso e levou a cabo várias diligências de cariz investigatório no decurso das últimas semanas. As investigações estenderam-se aos concelhos de Sintra e de Lisboa, onde os agentes conseguiram intervir e apreender parte dos objectos que haviam sido subtraídos.
De entre o material que foi recuperado com sucesso pelas autoridades, destacam-se duas guitarras acústicas com as respectivas caixas de transporte de cor preta, uma guitarra baixo customizada em padrão com veios de madeira e electrónica customizada (com a respectiva mala de transporte), e uma guitarra eléctrica de cor vermelha, que também se fazia acompanhar da caixa de transporte preta. A PSP apreendeu ainda um sistema de transmissão wireless, um estojo para guitarra eléctrica e uma mala para o transporte do sistema wireless. As autoridades apuraram também que alguns destes objectos já haviam sido transacionados por um indivíduo numa loja de compra de artigos usados, na cidade de Lisboa, local onde os polícias lograram a sua apreensão e travaram o escoamento do material roubado em território vilafranquense.

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