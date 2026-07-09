Rio Maior investe milhões na eficiência energética do seu parque industrial

Um investimento global de 12,8 milhões de euros vai transformar o Parque de Negócios e a Zona Industrial de Rio Maior numa área empresarial de elevada eficiência energética, com classificação A+, e dotada de conectividade digital 5G. Um projecto que vai reforçar a competitividade, sustentabilidade e capacidade de atracção de novas empresas e investimento.

A Câmara Municipal de Rio Maior fala de uma aposta estruturante, financiada através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), na componente destinada à eficiência energética, atractividade e sustentabilidade das Áreas de Acolhimento Empresarial. O projecto permitirá melhorar as condições de funcionamento das empresas instaladas, assegurando soluções energéticas mais eficientes e infraestruturas preparadas para os desafios da economia do futuro.

Os trabalhos em curso no âmbito do projecto "Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Rio Maior New Generation Business" foram visitados recentemente pelo presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias (PSD). O autarca diz tratar-se de um investimento estratégico que representa um marco na modernização e valorização do tecido empresarial do concelho.