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Sociedade | 09-07-2026 15:23

Utentes sofrem com calor no Centro de Saúde do Carregado

Utentes sofrem com calor no Centro de Saúde do Carregado
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Comissão de Moradores do Carregado acusa a Câmara de Alenquer de não assegurar a manutenção do ar condicionado da unidade de saúde.

A Comissão de Moradores do Carregado denunciou a falta de manutenção do sistema de ar condicionado da Extensão de Saúde do Carregado, situação que, segundo a estrutura, tem vindo a agravar o desconforto de utentes e profissionais, sobretudo durante os períodos de temperaturas elevadas.
Em comunicado, a comissão acusa a Câmara Municipal de Alenquer de não assegurar a manutenção adequada do equipamento, transformando as salas de espera e os gabinetes “num verdadeiro forno”.
A Comissão de Moradores refere que os principais prejudicados são os utentes mais vulneráveis, nomeadamente idosos, grávidas e pessoas doentes. “Para quem aqui se desloca, a espera torna-se um suplício e um risco para a saúde. O bem-estar de quem precisa de cuidados médicos está a ser completamente ignorado”, pode ler-se na missiva.
A comissão recorda ainda que a autarquia tem responsabilidades na manutenção das instalações, defendendo que devem ser garantidas condições adequadas de conforto e higiene nos edifícios públicos de saúde do concelho.
O MIRANTE pediu esclarecimentos à Câmara de Alenquer, mas ainda aguarda resposta.

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