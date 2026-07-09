Utentes sofrem com calor no Centro de Saúde do Carregado

A Comissão de Moradores do Carregado denunciou a falta de manutenção do sistema de ar condicionado da Extensão de Saúde do Carregado, situação que, segundo a estrutura, tem vindo a agravar o desconforto de utentes e profissionais, sobretudo durante os períodos de temperaturas elevadas.

Em comunicado, a comissão acusa a Câmara Municipal de Alenquer de não assegurar a manutenção adequada do equipamento, transformando as salas de espera e os gabinetes “num verdadeiro forno”.

A Comissão de Moradores refere que os principais prejudicados são os utentes mais vulneráveis, nomeadamente idosos, grávidas e pessoas doentes. “Para quem aqui se desloca, a espera torna-se um suplício e um risco para a saúde. O bem-estar de quem precisa de cuidados médicos está a ser completamente ignorado”, pode ler-se na missiva.

A comissão recorda ainda que a autarquia tem responsabilidades na manutenção das instalações, defendendo que devem ser garantidas condições adequadas de conforto e higiene nos edifícios públicos de saúde do concelho.

O MIRANTE pediu esclarecimentos à Câmara de Alenquer, mas ainda aguarda resposta.